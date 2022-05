San Possidonio, stalkerizza un contadino dopo una disputa sull’eredità: condannata a 5 mesi

SAN POSSIDONIO – Sosteneva che quei campi in via Provinciale, a San Possidonio, appartenessero a lei, perchè, per qualche tempo, aveva abitato insieme al proprietario, prima che questi morisse. Per questo, una 50enne di origini moldave ha stalkerizzato per diverso tempo un uomo, un contadino 73enne, che già prima che il proprietario dei campi morisse coltivava per suo conto i campi e che, dopo la sua morte, ha continuato a farlo, in accordo con i fratelli dell’uomo, che li avevano ereditati. Dopo diversi episodi di stalking, in cui la donna insultava il contadino 73enne, cercava di impedirgli di lavorare i campi mettendosi davanti ai mezzi agricoli ed è arrivata al punto di fare cadere l’uomo da un trattore, provocandogli lesioni da due settimane di prognosi, la donna è stata ora condannata a 5 mesi (con pena sospesa) per stalking e lesioni.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017