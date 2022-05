Truffa del falso incidente stradale, anziana si accorge del raggiro e chiama i Carabinieri

MONTESE – Tentata truffa del falso incidente stradale nel pomeriggio di ieri, mercoledì 11 maggio, a Montese: un’anziana signora ha ricevuto la telefonata di una donna la quale, spacciandosi per sua nipote, le riferiva di essere stata coinvolta in un incidente stradale e di avere bisogno di soldi perché era era stata fermata e si trovava in caserma dai Carabinieri. L’anziana, intuendo il tentativo di raggiro, ha subito interrotto la comunicazione informando i veri Carabinieri.

I tentativi di truffa in danno delle persone anziane (in questo caso truffa del falso incidente stradale) – ricordano i Carabinieri – sono sempre attuali e le campagne d’informazione effettuate nel tempo dall’Arma dei Carabinieri per prevenire tali reati stanno dando i propri frutti, ma occorre che si tenga viva l’attenzione delle persone più vulnerabili a queste tipologie di reati. Con l’arrivo della bella stagione, torneranno anche ad aumentare tentativi di furto con la tradizionale tecnica dell’abbraccio per sottrarre collanine, anelli e portafogli, ossia distraendo le persone con la scusa di chiedere informazioni, sottraendo dalla vettura la borsetta con gli effetti personali appoggiata sul sedile dell’auto.

I Carabinieri, in previsione dei mesi estivi, periodo in cui molti anziani rimangono soli a case durante le ferie dei propri familiari, raccomandano di non aprire la porta e non farsi avvicinare dagli sconosciuti, ricordando a tutti che, in caso di difficoltà, le Stazioni Carabinieri sono a disposizione di tutti i cittadini e il numero di emergenza 112, attivo 24 ore su 24, è in grado di aiutare le persone anche in caso di segnalazioni di situazioni ritenute comunque sospette.

