A Mirandola attesi oltre 1800 atleti per i Campionati Formula Uisp

MIRANDOLA- Dal 1° al 16 luglio si svolgerà la seconda parte dell’“Uisp Skating Fest 2022”: il Campionato nazionale Uisp di pattinaggio artistico su rotelle organizzato dal Pattinaggio nazionale Uisp in collaborazione con Uisp Modena e la società Polisportiva Pico di Mirandola.

L’evento, rivolto alla categoria promozionale Formula, vedrà coinvolte circa 280 società e la partecipazione di circa 1800 atleti provenienti da 13 regioni e si svolgerà a Mirandola. Si tratta della prosecuzione della manifestazione che si è conclusa il 20 giugno a Calderara di Reno e Bologna per la categoria libero, obbligatori, Formula UGA, Solo Dance, Coppie Danza e Coppie Artistico.

Oltre alla conferma di Bologna e Calderara di Reno, che hanno ottimamente ospitato la manifestazione della scorsa edizione, si è voluto scegliere Mirandola quale sede per lo svolgimento della seconda parte del Campionato: per celebrare opportunamente il decennale del terremoto del 2012 che colpì duramente quel centro e sottolineare, con l’organizzazione di un’importante manifestazione nazionale, la vicinanza della Uisp a tutta la popolazione della cittadina modenese, già testimoniata col progetto Uisp Emilia-Romagna “Lo sportpertutti abbraccia l’Emilia“ di cui i nazionali di Pattinaggio fanno parte.

Così Luca Bassetto, responsabile Sda Pattinaggio Uisp Nazionale, ha illustrato la manifestazione: “Dopo la perfetta organizzazione mostrata dalle società UP Calderara e Polisportiva Spring di Bologna, siamo ancora più carichi per offrire ai nostri atleti della Formula una manifestazione che speriamo possa soddisfare tutte le loro aspettative convinti che, pur nella complessità nella gestione dell’evento, grazie alla collaborazione e la sinergia tra la Polisportiva Pico di Mirandola e il Comitato Uisp Territoriale, saprà certamente rispondere alle attese. Se consideriamo questi ultimi due anni di sofferenze umane e di notevoli privazioni causate dalla pandemia, mi piace pensare che questa edizione del Campionato possa costituire una vera e propria rinascita del movimento del pattinaggio Uisp, con il ritorno alla presenza e alla normalità di quei comportamenti che noi tutti davamo per scontati prima di questa tragica parentesi. Vorrei infine ringraziare, ma non per ultimo, tutto lo staff della Uisp Nazionale pattinaggio, a cominciare dal responsabile delle attività, Raffaele Nacarlo, mio storico predecessore alla guida del Settore nazionale”.

Gli fa eco Vera Tavoni, presidentessa del comitato territoriale Uisp Modena: “A dieci anni dal terremoto e dopo due anni di pandemia, riportare Mirandola al centro del nostro mondo è un bellissimo segnale. Il settore Pattinaggio della Polisportiva Pico saprà regalarci forti emozioni per tutti e quindici i giorni di gara, sarà una festa per tutti, inserita all’interno di un altro cartellone per noi importante, quello de “Lo sportpertutti abbraccia l’Emilia”, serie di eventi sportivi con al centro la produzione del documentario Un attimo, dieci anni che ha voluto essere testimonianza concreta della ricostruzione e della ripartenza sportiva a dieci anni dal sisma”.