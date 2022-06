Accogliendo gli ultimi. E’ così che Paola e Matteo Vignato hanno risposto alla vocazione nella loro Mirandola

di Francesca Monari

MIRANDOLA – Subito dopo il terremoto, e dopo nove anni di missioni all’estero, i coniugi Vignato hanno sentito la necessità di rientrare a casa e continuare qui il loro impegno.

Nel 2014 è stata inaugurata la Casa-famiglia che gestiscono in seno all’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII e dove vivono con i loro figli. Una casa nata per dare una famiglia a chi non ce l’ha, dedicata a monsignor Giuseppe Tassi. Lo stimato parroco di Mirandola scomparso alcuni anni fa, li ha sposati ed è stato la loro guida spirituale.

Ed è subito dopo il lockdown che il loro lodevole progetto ne abbraccia un’altro: nei terreni intorno alla casa prende vita una piccola azienda agricola. Dallo splendido lavandeto tutti i componenti di questa grande famiglia, ognuno con il proprio compito, ricavano prodotti naturali dal profumo di Provenza che vendono per sostenersi.

L’idea di Paola e Matteo è quella di crescere col tempo, autoproducendo anche ortaggi per ampliare le opportunità di occupazione a qualche altra persona svantaggiata del territorio.

Il “Principe Felice” è sia il nome di questo bel progetto che il marchio dei prodotti.

Il nome è apparso loro chiaro fin dal primo momento; l’omonima fiaba di Oscar Wilde infatti narra di un principe che sceglie di spogliarsi di tutte le preziosità ormai superflue, per darle a chi è nel bisogno.

