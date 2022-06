Aggiornamento Coronavirus 24/6. Nel modenese 582 nuovi casi, in Emilia-Romagna 4.774 e 9 decessi

VENERDI’ 24 GIUGNO 2022 – Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.542.157 casi di positività, 4.774 in più rispetto a ieri, su un totale di 15.995 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 8.090 molecolari e 7.905 test antigenici rapidi. Questi totali comprendono il recupero dei dati del Circondario imolese, che non è stato possibile conteggiare ieri a causa di problemi tecnici ai sistemi informatici. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 29,8%.

Vaccinazioni

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. Alle ore 14 sono state somministrate complessivamente 10.575.483 dosi; sul totale sono 3.793.723 le persone over 12 che hanno completato il ciclo vaccinale, il 94,4%. Le dosi aggiuntive fatte sono 2.919.319.

Il conteggio progressivo delle dosi di vaccino somministrate si può seguire in tempo reale sul portale della Regione Emilia-Romagna dedicato all’argomento: https://salute.regione.emilia- romagna.it/vaccino-anti-covid, che indica anche quanti sono i cicli vaccinali completati e le dosi aggiuntive somministrate. Tutte le informazioni sulla campagna: https://vaccinocovid.regione. emilia-romagna.it/.

Ricoveri

I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell’Emilia-Romagna sono 29 (+1 rispetto a ieri, +4%), l’età media è di 70,3 anni. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 792 (+16 rispetto a ieri, +2%), età media 75,3 anni.

Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 2 a Piacenza (invariato rispetto a ieri), 1 a Parma (invariato); 1 a Reggio Emilia (invariato), 13 a Bologna (invariato); 1 a Imola (invariato); 4 a Ferrara (+2); 3 a Ravenna (+1); 1 a Forlì (invariato); 1 a Cesena (invariato); 2 a Rimini (-2). Nessun ricovero in terapia intensiva a Modena (come ieri).

Contagi

L’età media dei nuovi positivi di oggi è di 45,7 anni.

La situazione dei contagi nelle province vede Bologna con 963 nuovi casi (su un totale dall’inizio dell’epidemia di 320.595) seguita da Modena (582 su 238.810), Reggio Emilia (535 su 173.893) e Rimini (527 su 144.003); poi Ravenna (436 su 143.396), Parma (387 su 130.204), Circondario Imolese (338 su 48.109); quindi Cesena (303 su 85.276), Ferrara (299 su 107.107), Forlì (238 su 71.233); infine Piacenza con 166 nuovi casi di positività su un totale da inizio pandemia di 79.531.

Il conteggio dei nuovi contagi nel Circondario imolese comprendono i casi non trasmessi nella giornata di ieri a causa di un problema informatico.

I casi attivi, cioè i malati effettivi, sono 36.135 (+ 2.482). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 35.314 (+2.465), il 97,7% del totale dei casi attivi.

Questi i dati – accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste istituzionali – relativi all’andamento dell’epidemia in regione.

Guariti e deceduti

Le persone complessivamente guarite sono 2.283 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 1.488.956.

Purtroppo, si registrano 9 decessi:

1 in provincia di Parma (una donna di 99 anni)

(una donna di 99 anni) 1 in provincia di Modena (una donna di 84 anni)

(una donna di 84 anni) 2 in provincia di Bologna (due donne di 65 e 69 anni)

(due donne di 65 e 69 anni) 2 nel Circondario imolese (due uomini di 84 e 85 anni)

(due uomini di 84 e 85 anni) 1 in provincia di Ferrara (un uomo di 89 anni)

(un uomo di 89 anni) 1 a Ravenna (una donna di 66 anni)

(una donna di 66 anni) 1 in provincia di Forlì-Cesena (una donna di 90 anni del Cesenate)

Non si registrano decessi nelle province di Piacenza, Reggio Emilia e Rimini. In totale, dall’inizio dell’epidemia i decessi in regione sono stati 17.066.

LA SITUAZIONE NEL MODENESE

in isolamento domiciliare 572

ricoverati in Terapia intensiva o subintensiva

ricoverati in altri reparti 10

Casi totali 582

In provincia di Modena, su 582 nuovi positivi, i sintomatici sono 79, gli asintomatici sono 503

Purtroppo nel bollettino regionale è inserito un decesso:

Donna, 84 anni, Castelnuovo Rangone

Questi i nuovi positivi di venerdì 24 giugno, in provincia di Modena, Comune per Comune:

Bastiglia 4

Bomporto 11

Campogalliano 9

Camposanto 2

Carpi 69

Castelfranco E. 20

Castelnuovo R. 8

Castelvetro 4

Cavezzo 9

Concordia 7

Fanano 3

Finale Emilia 21

Fiorano M. 23

Formigine 30

Guiglia 2

Lama Mocogno 1

Maranello 9

Marano 2

Medolla 9

Mirandola 26

Modena 153

Montecreto 2

Montefiorino 1

Nonantola 14

Novi 13

Palagano 1

Pavullo 9

Prignano 2

Ravarino 3

San Cesario S/P 9

San Felice S/P 13

San Prospero 7

Sassuolo 32

Savignano S/P 5

Serramazzoni 4

Soliera 11

Spilamberto 3

Vignola 14

Fuori provincia 17

TOTALE 582

