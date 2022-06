Appunti di gusto, tutto quello che c’è da sapere sul ghiacciolo

di Francesca Monari

Sebbene ci permettano di dissetarci e dimenticare per un attimo l’arsura dei mesi estivi, i ghiaccioli nascono in America nella stagione invernale. La sua fortuita invenzione risale al 1905. L’allora undicenne Frank Epperson, in una notte gelata lasciò sul davanzale della finestra un bicchiere di acqua e soda. Il giorno dopo, usando il bastoncino che aveva utilizzato per mescolarli come manico, mangiò il blocco di ghiaccio che si era formato.

La forza del ghiacciolo infatti sta nella sua semplicità.

Epperson lascia l’idea nel cassetto fino alla maggiore età, quando all’ufficio brevetti registra per la prima volta il primo ghiacciolo della storia. Pare che il primo gusto sia stato ciliegia ma non vi è alcuna conferma ufficiale a riguardo. La cosa certa è che oltre al brevetto creò anche un’azienda per produrli, la Popsicle che cedette dopo due anni. I nuovi proprietari, per ridare smalto al prodotto, dopo la crisi economico-finanziaria degli anni 30, misero a punto ghiacciolo leggermente più grande e fatto con due bastoncini che, fino alla fine degli anni 80, ebbe un successo enorme.

Dopo un lungo periodo di assenza, pare che in America, a grande richiesta, i Double Pops ovvero i ghiaccioli doppi, nel 2019 siano tornati sul mercato.

In Italia i ghiaccioli giunsero nel secondo dopoguerra portati dagli americani insieme ad altri dolci di produzione industriale analoghi, come i coni gelato.

Grazie alla BIF e alla COF, due aziende emiliane, questa delizia arriva in tutta la nazione e ha un successo immediato. Entrambe nate dagli acronimi dei cognomi dei titolari, la prima nacque a Reggio Emilia mentre la seconda a Bologna.

E siccome siamo in terra di Lambrusco, ti lascio qui la ricetta ‘fai da te’ per farne dei ghiaccioli da aperitivo: ci avevi mai pensato?

Ti serviranno: degli stampini appositi, 200 ml d’acqua, 4 cucchiai di zucchero di canna e mezzo bicchiere di Lambrusco.

Per realizzare degli ottimi ghiaccioli l’ingrediente principale è lo sciroppo di zucchero: per ottenerlo fai scaldare a fiamma molto bassa un pentolino con l’acqua e lo zucchero. Quando lo zucchero si sarà completamente sciolto, togli il pentolino dal fuoco e lascia raffreddare. Aggiungi il vino, mescola bene, riempi gli stampini e mettili nel freezer per una notte.

