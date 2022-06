Bomporto, al via il ciclo di incontri “Lettori… di natura” in biblioteca

BOMPORTO – Letture, laboratori e tante attività per un’estate all’insegna della natura e dell’ambiente. Sarà un giugno decisamente “green” grazie al ciclo di incontri a Bomporto “Lettori… di natura”, rassegna rivolta a bambine e bambini dai 4 ai 10 anni, che si terrà nella biblioteca comunale J.R.R. Tolkien di Bomporto e nei parchi di Bomporto e Sorbara. Si comincia domani, venerdì 10 giugno, alle 21 dal parco di piazza Pertini, a Sorbara, con Marco Bertarini e letture animate “Storie per osmosi”.

Sabato 11 giugno, poi, la biblioteca Tolkien ospita “FilosoFare – Filosofia con i bambini”, iniziativa a cura di Giorgio Borghi, in collaborazione con la Fondazione Collegio San Carlo di Modena. La mattinata si dividerà in due: alle 10 il laboratorio filosofico “Un gioco da Titani”, rivolto a bambini da 4 a 6 anni, alle 11.15 “I doni dei Titani”, laboratorio filosofico per bambini da 7 a 10 anni.

La rassegna “Lettori… di natura”, a Bomporto tornerà venerdì 17 e venerdì 24 giugno, sempre dalle 17, con “Un albero per amico”, percorso-laboratorio sugli alberi a cura di Volpe Rossa, presso il Parco Aquile Randagie di Bomporto. Un doppio appuntamento alla scoperta del mondo degli alberi attraverso letture ed esperienze artistico-sensoriali: dal nome degli alberi alle parti che lo compongono fino alla creazione del “taccuino del botanico”, un modo per sensibilizzare sull’importanza delle piante per il nostro pianeta.

L’ultimo appuntamento in rassegna è dedicato ad un altro elemento fondamentale: l’acqua. Sabato 25 giugno alle 10.30 il Cerchio Rotondo propone presso la biblioteca comunale J.R.R. Tolkien di Bomporto le letture animate “La voce dell’acqua”, una narrazione ispirata a “L’onda” di Suzy Lee, “Il fatto è” di Gek Tessaro e “La storia del grande lago” di Emanuela Nava.

Le attività sono ad ingresso gratuito, per partecipare è obbligatorio prenotarsi contattando la biblioteca al numero 059-909780 o via mail a biblioteca@comune.bomporto.mo.it.

LEGGI ANCHE:

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017