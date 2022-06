“Carnevale dei bambini in notturna”, a Finale Emilia modifiche alla viabilità sabato 11 giugno

FINALE EMILIA – Carnevale dei bambini: in occasione del “Carnevale dei Bambini in Notturna”, che si svolgerà a Finale Emilia dalle ore 20.30 alle ore 24.00 di sabato 11 giugno 2022, al fine di consentire il regolare svolgimento in condizioni di sicurezza della manifestazione, rende noto l’Amministrazione comunale di Finale Emilia, la circolazione nei luoghi interessati verrà temporaneamente disciplinata in questo modo:

largo Cavallotti: istituzione di divieto transito e sosta con rimozione, dalle ore 19.00 del 11.06.2022 alle ore 01.00 del 12.06.2022;

viale Marconi: istituzione di divieto transito e sosta con rimozione, dalle ore 19.00 del 11.06.2022 alle ore 01.00 del 12.06.2022;

via Sauro: istituzione di divieto transito e sosta con rimozione, dalle ore 19.00 del 11.06.2022 alle ore 01.00 del 12.06.2022;

via Agnini: istituzione di divieto transito e sosta con rimozione, dalle ore 19.00 del 11.06.2022 alle ore 01.00 del 12.06.2022;

Giardini De Gasperi: istituzione di divieto transito e sosta con rimozione, dalle ore 19.00 del 11.06.2022 alle ore 01.00 del 12.06.2022;

via Dante Alighieri: istituzione di divieto transito e sosta con rimozione, dalle ore 19.00 del 11.06.2022 alle ore 01.00 del 12.06.2022;

via Dante Alighieri (area di sosta antistante Giardini de Gasperi): istituzione di divieto di sosta con rimozione, dalle ore 17.00 del 11.06.2022 alle ore 01.00 del 12.06.2022.

