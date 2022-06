Carpi, batte la testa contro il fasciatoio: neonato di tre mesi in Rianimazione

CARPI – Si sarebbe trattato di un incidente domestico: a Carpi, nella serata di giovedì, un neonato di soli tre mesi avrebbe riportato un trauma cranico dopo avere battuto la testa, pare accidentalmente, contro il fasciatoio. In un primo momento – si legge sulla stampa locale – era stata ipotizzata una caduta, ma attualmente non sono in corso indagini da parte di Carabinieri e Polizia e, dunque, l’ipotesi dell’incidente domestico è la più accreditata. Il bimbo, dopo che i genitori stessi lo avevano immediatamente portato all’ospedale Ramazzini di Carpi è stato successivamente trasportato con l’elisoccorso all’ospedale Maggiore di Bologna, dove tuttora si trova in Rianimazione, in prognosi riservata, ma in gravi condizioni.

