Cavezzo Estate, al via lunedì 27 giugno gli appuntamenti estivi con musica e spettacoli

CAVEZZO – Un mese di appuntamenti a ritmo di musica, ma non solo, quelli di Cavezzo Estate, la rassegna organizzata dal Comune di Cavezzo in collaborazione con la Fondazione Scuola di Musica “Carlo e Guglielmo Andreoli”.

Si comincia lunedì 27 giugno alle ore 21, nel cortile del Municipio, con “Prima e poi. Voci e musiche per Cavezzo”, con Michele Dell’Utri, Banda Rulli Frulli, Diana Manea e con la partecipazione dello storico e giornalista Fabio Montella. Martedì 28, sempre nel giardino del Municipio a partire dalle ore 20.30, serata dedicata al ciclismo con il racconto, a cura di AVO, del passaggio del Giro d’Italia a Cavezzo, con il contributo di Mario Belloni e Matteo Benatti, e a seguire la proiezione di “Nino Borsari eroe dei due mondi – Da Cavezzo a Melbourne in bicicletta”, docufilm sul grande campione cavezzese, al quale è intitolato lo stadio comunale, realizzato dal giornalista Alessandro Trebbi. Un’opera presentata dal Comune di Cavezzo, che ha visto il contributo della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo e la collaborazione di UISP Modena.

Primo appuntamento del mese di luglio, lunedì 4 alle 21 nel giardino del Municipio, con il concerto dell’Orchestra Milledita e l’Orchestra ParlaSuonando, mentre alla stessa ora in piazza Cervi per tre giovedì consecutivi (7, 14 e 21 luglio), nel giardino del Municipio rassegna di ascolto guidato “Prima della prima”, con approfondimenti e aneddoti dal Don Giovanni, dal Rigoletto e da Madama Butterfly, a cura di Simone Maretti. Canzone d’autore protagonista lunedì 11 luglio, stesso orario e stessa location per “I Popinga” in concerto, con omaggio a Lucio Dalla e Augusto Daolio. Ora d’inizio e location inalterata anche per il concerto del Coro Moderno Mousikè, lunedì 18 luglio, mentre la rassegna chiuderà in piazza Martiri della Libertà lunedì 25 luglio con “Le Opposite” in concerto. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero e gratuito. In caso di maltempo, si svolgeranno ugualmente, ma presso la tensostruttura di Villa Giardino, tranne “Prima della prima”, che verrà spostato in biblioteca.

