Elezioni Bomporto, Volpe: “Perse diverse occasioni a causa del commissariamento”

BOMPORTO – Nota stampa del capogruppo uscente e attuale candidato nella lista Laura Gelatti Sindaca in vista delle elezioni amministrative di domenica 12 giugno a Bomporto, Giuseppe Volpe:

“Mercoledì 8 giugno – spiega Giuseppe Volpe, capogruppo uscente e candidato nella lista di Laura Gelatti Sindaca – ho incontrato in Regione la coordinatrice PNRR Valentina Castaldini per parlare delle occasioni che il Comune di Bomporto ha preso a causa del PD che ha gettato la spugna e costretto Giovannini alle dimissioni. Fortunatamente sono stato rassicurato dalla consigliera Castaldini e sono convinto, in caso di vittoria, ci siano tutti gli ingredienti per permettere al centro-destra di intercettare opportunità e investimenti su Bomporto.”

“E’ un piacere – commenta Valentina Castaldini, capogruppo regionale FI – incontrare consiglieri ed amministratori preparati e attenti alle esigenze del territorio. Questo comune ha sofferto l’alluvione del 2014 e perso l’opportunità di avere continuità amministrativa in un periodo pesantissimo con l’emergenza sanitaria prima e la crisi economica dopo. Ora che la coalizione di sinistra non ha saputo garantire neppure la stabilità, credo che i cittadini sapranno cogliere l’occasione per cambiare in meglio”.

“Al di là dei grandi progetti – incalza Volpe – dovremo ristrutturare la macchina amministrativa, in particolare l’ufficio tecnico. Secondo noi è necessario alleggerire la burocrazia, evitando i tanti lacci e lacciuoli messi a sproposito, che impediscono l’iniziativa privata e rallentano lo sviluppo economico del paese”.