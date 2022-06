Finale Emilia, ambulanze parcheggiate al sole: verranno trasferite al Polo sicurezza?

FINALE EMILIA – Già da qualche anno, a Finale Emilia, il problema si ripropone, evidenziandosi particolarmente nei mesi estivi, come fa notare “Il Resto del Carlino”: le ambulanze in attesa di entrare in azione vengono, infatti, parcheggiate in pieno sole di fronte alla Casa della Salute in piazza Gramsci. Naturalmente, un’ambulanza rimasta per ore sotto il sole, specialmente in giornate come queste ultime, caratterizzate dalle alte temperature, non è il mezzo ottimale per trasportare pazienti bisognosi di cure, ma non è nemmeno il luogo più confortevole per i sanitari che prestano servizio all’interno dei mezzi di soccorso tutti i giorni. Senza parlare, poi, della possibile alterazione del funzionamento di determinati strumenti o della conservazione dei farmaci tenuti all’interno delle ambulanze. Sembra, però, che qualcosa possa cambiare già da questa estate: come riporta “Il Resto del Carlino”, infatti, il vicesindaco di Finale Emilia, Michele Gulinelli, avrebbe individuato, in attesa dell’ultimazione dei lavori nel complesso dell’ospedale, negli spazi della Croce Rossa al Polo Sicurezza la nuova collocazione ottimale per le ambulanze.

