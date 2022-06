Giornata mondiale del donatore di sangue: porte aperte all’Avis Mirandola

MIRANDOLA- In occasione della Giornata mondiale del donatore di sangue, il prossimo 14 giugno, Avis Mirandola apre le porte della sezione ai nuovi donatori. Un open day per far avvicinare quante più persone all’associazione e far conoscere le pratiche che Avis mette in campo per la tutela della salute dei donatori: dai presidi sanitari, alle visite, dagli esami di idoneità alle ecografie.

L’appuntamento è per martedì 14 giugno alla sede Avis di Mirandola: dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.

Per tutte le informazioni è possibile contattare il numero 3356844454.

LEGGI ANCHE

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017