Malore in mare a Forte dei Marmi: 17enne modenese salvato da un bagnino

FORTE DEI MARMI – E’ stata evitata grazie al pronto intervento di un bagnino quella che poteva rivelarsi una terribile tragedia. Nel corso della giornata di ieri, martedì 7 giugno, infatti, riporta la “Gazzetta di Modena”, un gruppetto di ragazzi, di cui faceva parte anche un 17enne modenese, è entrato in acqua per fare il bagno a Forte dei Marmi, in Toscana, dove i ragazzi si trovavano in vacanza. Ad un certo punto, il 17enne, probabilmente a causa di un improvviso malore, ha perso i sensi in acqua rischiando di annegare. A quel punto, gli amici hanno cercato di trasportarlo sulla spiaggia e ci sono riusciti anche grazie all’aiuto di un bagnino, che stava già osservando il gruppo di ragazzi e la cui attenzione era stata attirata da un grido da parte di uno di essi. Una volta portato il ragazzo sulla spiaggia, il bagnino ha iniziato a praticargli il massaggio cardiaco e ha chiesto che venisse chiamato il 118. Elementi che, probabilmente, hanno salvato la vita al 17enne, che ha ripreso conoscenza prima dell’arrivo dei soccorsi che, comunque, lo hanno portato in ospedale per gli accertamenti del caso.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017