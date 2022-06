Medolla, la fontana del parco non funziona: i cittadini protestano sui social

MEDOLLA – La fontana del parco di Medolla non funziona: è quanto viene segnalato da alcuni abitanti sul gruppo Facebook cittadino. In particolare, secondo la segnalazione dei cittadini, la fontana in questione sarebbe rotta dallo scorso inverno, ma è in questo periodo, caratterizzato dal gran caldo e dalle alte temperature, che l’assenza di una fontana funzionante si fa maggiormente sentire, specialmente per i bambini che giocano al parco e per chi pratica attività sportiva.

