Musica, film, racconti, laboratori e incontri: il programma estivo al Giardino ex Cassa Risparmio a Mirandola

MIRANDOLA –

Al via la terza edizione di “Estate a Mirandola”. Dopo il successo di pubblico e di presenze dello scorso anno, anche per il 2022 l’Amministrazione comunale di Mirandola, Assessorato alla Cultura, ha predisposto un ricco cartellone di eventi per tenere compagnia a mirandolesi e non, tra giugno e luglio, a partire dal 7 giugno

La location sarà sempre il giardino dell’Ex Cassa di Risparmio di Piazza Matteotti – dove al pian terreno della ex sede, fino al 17 luglio, è anche fruibile al pubblico la suggestiva mostra video – fotografica “Memorie dal sisma” – attrezzato ed allestito per accogliere tutti gli spettacoli in questione che inizieranno tutti alle ore 21. Fino al 29 luglio, 12 Incontri, 9 Concerti, 8 serate di Cinema con “Cinestate”, 5 Racconti di Viaggio, 4 serate dedicate al Festival In Verde e 4 Laboratori musicali (Nati Per La Musica) dedicati ai bambini.

Per informazioni: Ufficio Cultura – Comune di Mirandola; tel. 0535 29782 – 29624

mail: cultura@comune.mirandola.mo.it

Si parte con:

| 𝗥𝗼𝗰𝗸 𝗶𝗻 𝗣𝗿𝗼𝗴𝗿𝗲𝘀𝘀 – Saggio dei Gruppi di Musica Moderna della Fondazione Scuola di Musica Andreoli di Mirandola

| Martedì Giugno

| ore 21

| Giardino dell’Ex Cassa di Risparmio di Piazza Matteotti

𝗖𝗼𝗻𝘀𝘂𝗹𝘁𝗮 𝗶𝗹 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗺𝗮 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲𝘁𝗼

