Mirandola, rissa tra giovani: 17enne ferito con un coltello

MIRANDOLA – Qualche sera fa, a Mirandola, per la precisione in viale La Favorita, è scoppiata l’ennesima rissa tra giovani, in alcuni casi minorenni. Dopo gli episodi degli scorsi mesi di marzo e aprile, in cui prima un 13enne e poi un 17enne vennero feriti, anche questa volta ad avere la peggio, riporta “Il Resto del Carlino”, è stato un ragazzo di 17 anni, che ha riportato ferite provocate da un coltello. La rissa sarebbe scoppiata in seguito ad un diverbio e il ragazzo, probabilmente nel tentativo di difendersi, sarebbe stato ferito ad un braccio e ad una mano. Fortunatamente non si tratterebbe di niente di grave: accompagnato in ospedale, se la caverà con dieci giorni di prognosi. La rissa a Mirandola fa seguito a quella avvenuta qualche sera fa a Finale Emilia, dove, riporta la “Gazzetta di Modena”, un gruppo di uomini originari dell’est Europa ha aspettato sotto casa un magrebino per una sorta di “spedizione punitiva”: l’uomo, riuscito a entrare nella propria abitazione dopo essere stato malmenato, ha poi iniziato a lanciare dalla finestra bottiglie di vetro contro gli aggressori fino all’arrivo dei Carabinieri.

