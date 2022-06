Nonantola, il 28 giugno “Fame da lupo” apre la rassegna “Giardino Troisi”

NONANTOLA – Sarà La Compagnia La Baracca Testoni Ragazzi con “Fame da lupo” ad aprire martedì 28 giugno, alle 21.15, la rassegna “Giardino Troisi”, curata da Ater Fondazione – Teatro Troisi in collaborazione con il Comune di Nonantola. Al Giardino Perla Verde (via Marconi n° 13) andrà in scena uno spettacolo, adatto ai bambini dai 3 anni in su, sull’istinto primordiale della fame e sul giocare a mangiare, attraverso racconti divertenti. Il regista e autore di “Fame da lupo” è Bruno Cappagli. Le luci sono affidate ad Andrea Aristidi e le scenografie a Fabio Galanti.

Fame da lupo

Il protagonista è Bruno e il suo primo pensiero al risveglio legato al cibo. Ha molta fame, ma così tanta che inizia a vedere gli oggetti in camera sua sotto le sembianze di gustose salsicce, fresche mozzarelle e appetitosi formaggi. Poi, visto il tanto appetito, anche lui inizia a trasformarsi in un lupo che in un viaggio immaginario incontra sulla sua strada vari personaggi.

E’ uno spettacolo sull’istinto primordiale della fame e del giocare a mangiare, attraverso racconti divertenti come ”I tre porcellini” dei fratelli Grimm, e storie di amicizia come “In una notte di temporale” di Yuichi Kimura e anche storie che parlano di grandi abbuffate di rinoceronti, come “Contiamo sulla pizza” di Mauri Kunnas.

Informazioni sulla rassegna “Giardino Troisi”

L’inizio degli spettacoli è previsto per le ore 21.15. Per tutti gli spettacoli il biglietto d’ingresso a persona è di 3 € per i minori e di 5 € per gli adulti. Mentre per lo spettacolo di burattini del 2 agosto l’ingresso sarà gratuito. Per tutti gli spettacoli è consigliata la prenotazione tramite una e-mail a circuito@ater.emr.it Per informazioni: tel 3346748558 (dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 17.00) E’ possibile inoltre acquistare i biglietti online su www.vivaticket.com. In caso di pioggia gli spettacoli si terranno presso il Teatro Troisi di Nonantola, sempre nel rispetto delle attuali misure di sicurezza.

