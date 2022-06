Novi, il sindaco Diacci: “Critiche perchè non siamo un partito. E’ ora di chiudere la campagna elettorale”

NOVI DI MODENA – Attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Facebook, il sindaco di Novi di Modena, Enrico Diacci, interviene per togliersi qualche sassolino dalle scarpe in seguito alla rielezione:

Se qualcuno cerca chiarezza, adesso è arrivato il momento di farla, e anche di togliermi qualche sassolino dalle scarpe… Nella lista che mi ha sostenuto ci sono consiglieri che sono belle persone, che possono anche avere diverse sensibilità all’interno dell’arco costituzionale, ma tutte fortemente democratiche e antifasciste. Mi spiace che si cerchi, ancora una volta, di buttare tutto in caciara solo per il fatto che noi NON SIAMO UN PARTITO.

Vi faccio un esempio: se il centrodestra è contro la Cispadana autostrada e anche noi lo siamo da sempre, vuol dire che siamo per forza tutti di centrodestra? È ora di chiudere la campagna elettorale. C’è un sindaco che ha una squadra di consiglieri capace e che è pronta ad amministrare per i prossimi 5 anni. Se a qualcuno non sta bene il risultato uscito dalle urne, forse è questo che disturba e si dovrebbe fare qualche domanda.

C’è un sindaco civico che ha avuto un mandato dagli elettori che onorerà come fatto fino ad oggi. Il risultato elettorale ne è la conferma. Detto ciò, Novi ha, ancora una volta, confermato il suo attaccamento alle proprie radici democratiche e antifasciste. Sono i valori fondanti della Repubblica, scolpiti nella nostra Costituzione. E niente è più costituzionale del rispetto del voto popolare.