Barcaiuolo (FdI): “La sconfitta del Pd a Novi è la vera notizia”

“La sconfitta del Pd a Novi è la vera notizia, complimenti ad Enrico Diacci e alla sua squadra che ottengono un risultato sopra ogni aspettativa a premio di un’amministrazione che è stata valutata con entusiasmo in modo inequivocabile dai cittadini” ‘.Il consigliere regionale Michele Barcaiuolo di Fratelli d’Italia commenta così l’esito di questa tornata di elezioni amministrative, dove a Bomporto ha vinto Tania Meschiari e a Novi Enrico Diacci.

“La sinistra conferma Castelnuovo e Bomporto che governa ininterrottamente dal dopoguerra, compito dei nuovi consiglieri di opposizione del Centrodestra così come di tutti i partiti della coalizione sarà quello di lavorare per allargare il consenso oltre allo storico bacino – chiude Barcaiuolo -. Novi dimostra che anche in territori complicati si possono costruire alternative credibili”.

