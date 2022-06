San Felice, a fuoco un deposito: pericolo per la presenza di una botte di gasolio

SAN FELICE – Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio di oggi, martedì 21 giugno, poco prima delle ore 17, in un deposito nelle campagne di San Felice, in via Villanova. Le fiamme, nate pare dall’incendio di un campo, oltre che al deposito, si sarebbero estese anche alle rotoballe di paglia presenti nelle vicinanze della struttura. Sul posto sono intervenuti la Polizia Locale e i Vigili del Fuoco di San Felice. La situazione di maggior pericolo riguarderebbe la presenza di una botte di gasolio.

