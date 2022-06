Strage di Bologna 2 agosto 1980, il 7 luglio iniziativa di Cgil Modena

MODENA – Strage di Bologna del 2 agosto 1980, attraverso una nota stampa, Cgil Modena annuncia un’iniziativa in programma il prossimo 7 luglio:

“La recente condanna all’ergastolo di Paolo Bellini per la strage di Bologna ha pienamente messo in luce ciò che per anni si è voluto oscurare con la retorica politica e i depistaggi.

Questa sentenza è importante non tanto per le novità evidenziate, ma perché ha confermato, integrandola con ulteriori elementi, una verità messa progressivamente in luce da quarantadue anni di indagini, dall’impegno dell’Associazione famigliari delle vittime, da un eccezionale sforzo di conservazione e analisi dei documenti, da circa venti sentenze di vario grado: la strage di Bologna è stata una strage fascista!

Si tratta quindi di un prodotto organico del neofascismo italiano, come va dicendo da tempo Paolo Bolognesi “Oggi non si può e non si deve più parlare di misteri, ma di segreti che come tali, se c’è la volontà, posso essere disvelati.”

Continuare a parlare di misteri come si sono affrettate a fare alcune forze politiche dopo la sentenza di condanna di Gilberto Cavallini, significa continuare volutamente a depistare.

Per tutte queste ragioni e perché emergano le inquietanti connivenze tra neofascismo e apparati dello Stato stabilite dagli ultimi due processi a Gilberto Cavallini e a Paolo Bellini, la Cgil di Modena organizza un’importante iniziativa giovedì 7 luglio 2022 alle ore 9 (e sino alle 13) presso il salone Corassori (piazza Cittadella, 36) con la partecipazione di Alessandro Forti, avvocato del collegio di parte civile, Paolo Lambertini, vicepresidente della Associazione famigliari delle vittime, Matteo Lepore, sindaco di Bologna, Giancarlo Muzzarelli, sindaco di Modena, Maurizio Lunghi, segretario generale Cgil Bologna, Daniele Dieci, segretario generale Cgil Modena. Introduce i lavori Aurora Ferrari della segreteria Cgil Modena”.