Su un bus della linea Modena-Mirandola senza biglietto, fornisce false generalità: condannato 24enne

MIRANDOLA – Condannato a 8 mesi, con condizionale, un ragazzo mirandolese di 24 anni che, scoperto senza biglietto su un bus della linea Modena-Mirandola, aveva fornito false generalità al controllore che gli stava comminando la multa, dando il nome di un conoscente invece del proprio. La questione è nata, spiega la “Gazzetta di Modena”, quando il conoscente di cui il 24enne aveva fornito le generalità, ma che nulla aveva a che fare con l’accaduto, si è visto recapitare a casa la sanzione. L’uomo, che, a ragione, non si riteneva responsabile del mancato pagamento del biglietto, ha, quindi, sporto denuncia e da qui è stato aperto il procedimento che ha successivamente portato alla condanna in primo grado del 24enne mirandolese, che, da parte sua, ha continuato ad affermare di non essere lui la persona priva di biglietto sull’autobus, nonostante siano stati presi in considerazione anche i filmati delle telecamere.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017