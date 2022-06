Terremoto 2012, Forza Italia: “Prorogare stato d’emergenza per i Comuni colpiti dal sisma”

Il governo proroghi lo stato di emergenza per i territori colpiti dal sisma del 2012 anche per l’anno 2023.

A chiederlo è un’interrogazione di Forza Italia in Assemblea legislativa regionale, in cui si ricorda come “la mancata proroga dello stato di emergenza ha importanti ripercussioni sulle deroghe in materia di personale: alcuni Comuni, ad esempio l’Unione Area Nord, stanno impostando valutazioni organizzative significative in quanto è reale il timore che lo stato di emergenza non sia rinnovato”.

Forza Italia ricorda come “il 31/12/2022 terminerà la proroga dello stato di emergenza concessa ai territori colpiti dagli eventi sismici del 2012: con la cessazione dello stato di emergenza terminerà anche la possibilità di non rispettare i vincoli di spesa di cui finora gli enti all’interno del cratere sismico hanno beneficiato”.