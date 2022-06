Tre giovani carpigiani a Reazione a Catena: Roberto e Cristiana Delaurentis e Riccardo Rebecchi

CARPI – Un trio composto da tre giovani carpigiani sarà presente nella puntata di questa sera, sabato 25 giugno, del programma “Reazione a Catena”, in onda tutte le sere, su Rai1, a partire dalle ore 18.45. Si tratta di due fratelli, Roberto e Cristiana Delaurentis, di 25 e 23 anni, e del fidanzato di Cristiana, Riccardo Rebecchi, di 23 anni.

I tre giovani carpigiani si sono recati negli studi Rai di Napoli lunedì 13 giugno per registrare la puntata che andrà in onda questa sera, in cui hanno sfidato i campioni.

“Erano tre anni che provavamo a partecipare, è un gioco che io e mia sorella guardiamo da quando avevamo 12 anni – commenta Roberto Delaurentis – e quest’anno finalmente ce l’abbiamo fatta. È stata una esperienza fantastica e che mi porterò sempre nel cuore: abbiamo giocato contro i campioni…non posso anticipare altro”.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017