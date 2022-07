Fugge dopo essere stato fermato per un controllo, 22enne arrestato per spaccio di cocaina ed espulso

MODENA – La notte scorsa, alle ore 2 circa, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un giovane di 22 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il giovane, alla vista degli agenti, si è prima approcciato in modo collaborativo, ma poco dopo si è dato a precipitosa fuga per eludere il controllo da parte del personale operante.

Durante la fuga l’uomo ha lanciato sotto ad un veicolo in sosta un contenitore in plastica, appurato successivamente contenere 21 involucri di cocaina. Inseguito, è stato poi bloccato e sottoposto a perquisizione personale che ha permesso di rinvenire nella tasca dei pantaloni una banconota da 50 euro accartocciata, probabile provento dell’attività di spaccio. Il 22enne è stato quindi tratto in arresto.

Alla convalida dell’arresto è seguito l’accompagnamento presso l’ufficio Immigrazione, con l’adozione del provvedimento di espulsione del Prefetto di Modena e il trattenimento del Questore presso il centro di permanenza di Gradisca d’Isonzo. Lo straniero è stato accompagnato al C.P.R. nella mattinata odierna da personale della Questura di Modena.

