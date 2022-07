Gusto pera: torna l’evento gastronomico dedicato al frutto della Bassa

CAVEZZO, CONCORDIA- Torna, dopo il successo della prima edizione, Gusto Pera: l’evento di valorizzazione gastronomica della pera, frutto tipico della Bassa modenese, ideato da Carlo Mantovani, giornalista dendrogastronomico concordiese.

L’appuntamento è per domenica 4 Settembre alle ore 10 presso l’Azienda agricola Maurizio Tondelli (in via Pioppa 18 a Cavezzo), dove si trova l’unico pereto monumentale della provincia di Modena.

Dopo il rituale saluto iniziale, la manifestazione si aprirà con un momento musicale: il dendronauta e chitarrista toscano Andrea Campani eseguirà infatti Mangia una pera, il nuovo inno di Gusto Pera scritto dallo stesso Mantovani sulle note di Guantanamera.

Seguirà l’immancabile Elogio della pera, in cui il vulcanico giornalista concordiese esalterà- con un excursus storico- la proverbiale bontà e salubrità del frutto, con relativa Lezione di Paesaggezza.

Al termine della prolusione, si passerà dalle parole ai fatti e il proprietario del podere, l’agricoltore cavezzese Maurizio Tondelli, condurrà i presenti in un’interessantissima visita guidata all’interno del pereto monumentale, con i filari ancora carichi di pere, per spiegare i segreti del mestiere (come si coltivano le pere e quali sono le diverse varietà prodotte, con le loro differenti caratteristiche).

I partecipanti – oltre a scattare spettacolari “dendroselfie” tra gli spettacolari filari dello storico frutteto – potranno raccogliere alcune pere e, al termine della vista guidata, assaggiarle: per rendersi conto della differenza rispetto a quelle messe in vendita nella grande distribuzione.

Infine, visto che si tratta di un evento di valorizzazione enogastronomica della pera, si passerà a uno showcooking, in cui il Mantovani- in veste di Inviato nel Buon gusto- preparerà alcuni piatti freddi che i presenti potranno ovviamente assaggiare, per dimostrare le enormi potenzialità culinarie delle pere.

Per informazioni e prenotazioni (obbligatorie) è possibile contattare il numero 3883466199.