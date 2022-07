Mirandola, auto esce di strada e finisce nel fossato in via Mazzone

MIRANDOLA – Nel pomeriggio di oggi, martedì 5 luglio, un incidente stradale si è verificato a Mirandola, in via Mazzone, nel tratto compreso tra via Borghetto e via Motta. Intorno alle 17.30, un’auto è uscita di strada, finendo nel fossato adiacente alla sede stradale. Illesa la conducente; i Vigili del Fuoco hanno proceduto a verificare la sicurezza dell’auto. Sul posto per i rilievi anche la Polizia Locale di Mirandola.

