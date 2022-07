Scortichino, weekend di musica e raduno nazionale cornisti

SCORTICHINO – Un fine settimana all’insegna della musica a Scortichino, dove proseguono le iniziative in occasione dei 140 anni di fondazione della Filarmonica Giuseppe Verdi.

Si comincia sabato 9 luglio, alle 21, con il concerto in piazza XX Maggio della Filarmonica di Voghenza diretta dal Maestro Roberto Valeriani. Domenica 10 luglio, alle 18, le celebrazioni proseguiranno con il Primo raduno cornistico nazionale in memoria di Orazio Maini, membro della Filarmonica di Scortichino dal dopoguerra fino al 2000. Tanti cornisti, diversi di fama internazionale, si riuniranno nel paese per regalare momenti indimenticabili.

Protagonista Valerio Maini, figlio di Orazio (l’altro figlio Graziano è presidente della Filarmonica). Entrambi suoneranno durante il concerto. Valerio Maini si è diplomato in Corno nel 1976 al Conservatorio Statale di Musica Frescobaldi di Ferrara col massimo dei voti, sotto la guida del Maestro Mario Gessi. Maini dal gennaio 1977 è entrato a far parte in qualità di 2° Corno dell’orchestra Sinfonica RAI di Milano, successivamente come 1°Corno da giugno 1982 al 1994 e poi fino a dicembre 2018 dell’Orchestra Sinfonica Nazionale, nata dopo la fusione delle quattro Orchestre con sede a Torino. Dal 1992 è anche 1°Corno della Fondazione Orchestra Stabile Donizetti di Bergamo e tuttora denominata Bergamo Musica Festival. Collabora inoltre con enti Lirico-Sinfonico e svolge inoltre intensa attività cameristica anche in veste di solista con diversi gruppi.

Tra gli oltre trenta cornisti che parteciperanno al primo raduno nazionale figurano nomi di spicco a livello nazionale e internazionale quali Giovanna Grassi, moglie di Dale Clavenger della Chicago Symphony; Stefano Pignatelli, primo Corno al Teatro Comunale di Bologna; Luca Benucci, primo Corno Maggio musicale Fiorentino; Simone Baroncini, primo Corno San Carlo di Napoli; Andrea Cupia, direttore d’orchestra in Svizzera; Luciano Giuliani, solista internazionale ex primo Corno Rai di Roma e Mario Gessi di Voghiera Maestro di Valerio Maini.

