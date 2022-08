A Superquark gli studi sulle mummie di Roccapelago effettuati nei laboratori dell’ospedale di Forlì

Lo scorso mercoledì 10 agosto, nel corso della trasmissione televisiva Superquark, è andato in onda un servizio sui più recenti studi relativi alle Mummie di Roccapelago, frazione di Pievepelago, in provincia di Modena. Il giornalista Lorenzo Pinna, che ha realizzato il servizio con la collaborazione della giornalista Tiziana Rambelli, ha raccontato i più recenti studi effettuati sul ritrovamento delle Mummie di Roccapelago in una cripta cimiteriale, sotto il pavimento della Chiesa della Conversione di San Paolo Apostolo. Centinaia di corpi, in parte mummificati, della comunità vissuta tra i monti di Pievepelago dal XVI al XVIII secolo. Le riprese sono state effettuate presso i laboratori del Corso di Laurea di Medicina e Chirurgia dell’ospedale di Forlì, dove è stato utilizzato, per lo studio delle mummie, l’Anatomage table, il sistema più avanzato di dissezione virtuale.

