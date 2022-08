Alterco tra due camionisti al casello dell’A1, interviene la Polizia

REGGIO EMILIA – Nel primo pomeriggio del martedì 16 agosto, agenti della Polizia di Stato in servizio presso la Sottosezione Polizia Stradale di Modena sono intervenuti per un violento alterco nato tra due camionisti in transito sull’autostrada A1 nei pressi del casello di Reggio Emilia. Il contrasto, scaturito da motivi futili, ha comportato il sequestro di una pesante barra di ferro e la denuncia per lesioni personali a carico dei uno dei due contendenti. Solo l’immediato intervento della pattuglia di Polizia ha evitato la possibilità che la lite potesse degenerare con conseguenze ben più gravi a carico di entrambi i coinvolti.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017