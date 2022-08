Bomporto, trovato in possesso di cocaina, hashish e crack: 31enne arrestato per spaccio

BOMPORTO – Nel corso della notte, a Bomporto, i Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto un uomo di 31 anni per spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di 6 gr di cocaina, 2,5 gr di hashish, 0,5 gr di crack e di oltre 400€ in contanti ritenuti verosimile provento dell’attività di spaccio. Arrestato, verrà giudicato per direttissima nel corso della giornata odierna.

