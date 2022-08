Danni causati dal maltempo, Lanzi e Croatti: “M5S unica forza politica che guarda ad ambiente e sviluppo sostenibile””

Attraverso una nota stampa, i senatori del MoVimento 5 Stelle e referenti per la Regione Emilia-Romagna, Gabriele Lanzi e Marco Croatti, intervengono a proposito dell’ondata di maltempo che negli ultimi giorni ha colpito l’Emilia-Romagna:

“Il MoVimento 5 Stelle è l’unica forza politica che guarda all’ambiente e allo sviluppo sostenibile. Nubifragi, frane e in generale eventi calamitosi connessi a gravi fenomeni atmosferici si verificano con sempre più preoccupante frequenza e continuano mietere vittime innocenti. A nessuno degli altri partiti sembra importare qualcosa del preoccupante ripetersi di questi tragici eventi, tra chi parla di nucleare e chi pensa ancora di risolvere i problemi ricorrendo alle fonti fossili e agli inceneritori. Il MoVimento 5 Stelle è l’unico partito ad avere messo al centro del proprio programma il tema dell’ambiente e della transizione ecologica. Un principio scolpito anche nel nostro simbolo, rappresentato dalla sigla 2050, che indica l’orizzonte temporale che abbiamo in mente proprio per creare un futuro sostenibile. Abbiamo già iniziato a portare avanti questo obiettivo con il Superbonus 110%, una norma che punta sullo sviluppo sostenibile che anche l’Europa ha riconosciuto di grande validità. Mentre noi vogliamo proiettare il Paese verso il futuro, c’è chi tenta di riportarlo indietro di 50 anni”.