Decimo anniversario sisma 2012, tre appuntamenti a Finale Emilia

FINALE EMILIA – Nell’ambito delle iniziative per celebrare il decennale del sisma, Finale Emilia ospiterà nel mese di settembre tre importanti appuntamenti.

Mercoledì 7 settembre, il collettivo Amigdala metterà in scena per le vie di Finale Emilia, la camminata sonora “Di Bocca in bocca”: si attraverseranno le ferite del sisma ascoltando le voci e le testimonianze degli abitanti e dei cittadini, tra memoria e futuro, tra storia personale e prospettive per il domani. L’iniziativa, già proposta prima dell’estate in altri paesi colpiti dal sisma e che verrà portata in tutti i comuni dell’Area Nord, è realizzata in collaborazione con Centro Documentazione Sisma 2012 e Istituto Storico di Modena. La passeggiata sonora inizierà alle ore 18.30 con ritrovo davanti al vecchio Municipio, in piazza Verdi.

Ultimo appuntamento per Sisma 2012 X Anniversario è con la terza sessione del convegno diffuso, organizzato da Centro Documentazione Sisma 2012 e Università di Modena e Reggio Emilia. Il convegno, che esaminerà gli aspetti geologici, geotecnici e sismologici del terremoto emiliano, è in programma giovedì 29 settembre dalle ore 14.30 alle ore 18.00 nei locali del Nuovo cinema Corso di corso Matteotti 3.