Enrico Aimi candidato al Senato per Forza Italia: “In campo con la massima determinazione”

Enrico Aimi, candidato da Forza Italia al collegio uninominale del Senato a Modena-Reggio Emilia e al collegio plurinominale Emilia-Romagna 01, commenta così, attraverso una nota stampa, l’ufficializzazione della propria candidatura:

“Cari amici, desidero innanzitutto ringraziare il Presidente Silvio Berlusconi e tutti i vertici di Forza Italia, a partire dall’amica e Presidente del nostro Gruppo Parlamentare al Senato Anna Maria Bernini, per avermi concesso, ancora una volta, l’opportunità di battermi come candidato in queste importanti elezioni politiche che segneranno, inevitabilmente, una svolta vera per l’Italia portando un centrodestra coeso al governo.

Sono in “campo” con la massima determinazione, per contribuire alla sconfitta di quella sinistra ideologica dalle mille contraddizioni che non tutela più la casa, i risparmi, le imprese, l’occupazione, il reddito e la sicurezza.

Quella stessa sinistra troppo indaffarata ad occuparsi, più delle banche che del lavoro, più delle tasse che del ceto medio, più di cannabis, ius soli, immigrazione che dei reali problemi degli italiani. Credo di poter dire, con assoluta onestà, che questa volta, più di ogni altra volta, in queste terre difficili, il centrodestra ha il suo candidato più naturale.

È, la mia, una sfida certamente difficile – molti mi hanno detto quasi impossibile – ma dopo che sotto gli occhi di tutti si sono visti i fallimenti delle tre pseudo sinistre l’una contro l’altra armate, dico che dobbiamo comunque affrontarla, nell’interesse di tutti, anche di coloro che quell’inganno hanno subito e pagato. Le tre sinistre dell’inganno del mondo reale: quella grillina, dell’uno vale uno, e del reddito di cittadinanza; quella “finanziaria” ed immigrazionista del Pd & co; quella dei sedicenti cattolici adulti e democratici , sempre in “azione”, che considerano il rapporto con la fede unicamente, come quello tra il pescatore e il pesce.

Sapete quale’ la verità? Che a ben vedere chi Vi scrive non è solo il candidato del centrodestra ma lo è anche di quegli elettori che sono stati troppo a lungo turlupinati da una sinistra prigioniera di inganni ideologici da grande partito radicale di massa. Occupiamoci dunque della realtà e dei problemi veri che attendono innanzitutto soluzioni concrete dando un ordine alle priorità”.