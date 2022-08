Lega, Corti capolista nel collegio plurinominale per il Senato: “Ringrazio Salvini per la fiducia”

Stefano Corti, già senatore della Lega e candidato ora al Senato come capolista al collegio plurinominale 01 Emilia-Romagna ovest, commenta così l’ufficializzazione della sua candidatura:

“Ringrazio Matteo Salvini per la fiducia e per avermi concesso l’onore di poter rappresentare ancora una volta la Lega nel mio territorio. La mia candidatura come capolista al Senato al collegio plurinominale 01 Emilia-Romagna ovest è la dimostrazione di quanto la Lega sia l’unico partito attento alle istanze delle aree montane e delle aree interne.

Non dimentico la tenacia con la quale abbiamo ottenuto un seggio senatoriale non correttamente assegnato inizialmente al Pd: solo attraverso uno storico ricorso siamo riusciti ad avere riscontro di quella che nel 2018 era stata la volontà popolare. Non dimentico le battaglie al fianco dell’Associazione nazionale Alpini con l’istituzione della giornata della Memoria e del Sacrificio a loro dedicata, le battaglie per il giusto riconoscimento del motorismo storico e per i diritti e le tutele dei malati di epilessia.

Non dimentico il nostro impegno per la riapertura dei punti nascita in montagna, a Pavullo, Borgo Val di Taro e a Castelnovo Monti, per la verità sui fatti di Bibbiano e, più in generale, per scardinare il meccanismo distorto che, nella Emilia rossa e orfana dell’ossigeno della alternanza politica, antepone l’appartenenza alla meritocrazia.

E’ questo ascolto capillare che mi impegno a continuare e sviluppare ancor di più, in Parlamento se verrò rieletto o, in ogni caso, attraverso la militanza nel Carroccio che segna il mio percorso politico e personale in modo ininterrotto dal lontano 1992. Non sarà una sfida facile, ma in questa campagna elettorale posso garantire che farò di tutto per portare ai cittadini emiliani, da Piacenza a Modena, l’attenzione di un partito che non ha mai smesso di ascoltare la voce del territorio, soprattutto quello lontano dai riflettori. In questa promessa io ci credo”.