Mamma in maternità, bimbo escluso dal centro estivo di Mirandola

MIRANDOLA – Arriva da parte di una mamma di Mirandola una segnalazione riguardante l’esclusione del figlio dalla selezione dei bambini ammessi al centro estivo del nido di Mirandola, a causa del fatto che lei sia al momento in maternità per la nascita del secondogenito. Di seguito, quanto racconta la donna:

“Espongo brevemente la situazione: le domande per il centro estivo sono state esaminate in base allo stato occupazionale dei genitori. La nostra domanda è stata respinta perchè lavora il papà e io attualmente sono in maternità. Capisco dare la precedenza ai casi in cui entrambi i genitori lavorano, però essere in maternità (il secondo figlio è nato una settimana prima dell’inizio del centro estivo) e tra l’altro senza aiuti familiari esterni non è una situazione da considerare allo stesso livello? Maternità e natalità dovrebbero essere tutelate, ma questa è la dimostrazione che la realtà è ben diversa. La cosa più grave è che ho saputo che ad un’altra mamma sempre in maternità è stata accettata la domanda. Ritengo che avere un trattamento diverso sia veramente scandaloso e discriminante nei confronti della nostra famiglia”.