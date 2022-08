San Felice, incidente tra due auto in via Villanova: 7 feriti

SAN FELICE – Un incidente si è verificato nella tarda serata di ieri, giovedì 18 agosto, nel territorio di San Felice, a Ponte San Pellegrino. Poco prima della mezzanotte, infatti, due auto si sono scontrate in via Villanova, nelle vicinanze della Sp8. Sette persone sono rimaste ferite nello scontro (fortunatamente nessuna in modo grave) e accompagnate dai mezzi di soccorso (sul posto sono giunte 3 ambulanze) all’ospedale di Mirandola. Tra le sette persone accompagnate in ospedale per i controlli, cinque donne (una bambina di 9 anni, tre ragazze di 12, 14 e 20 anni e una donna di 45 anni) e due uomini (un ragazzo di 22 anni e un uomo di 49 anni).

