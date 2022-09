Cgil, sindacato pensionati in piazza nei comuni dell’Area Nord dal 10 al 17 settembre

SAN PROSPERO, CAVEZZO, SAN FELICE, CAMPOSANTO, MEDOLLA, CONCORDIA, FINALE EMILIA, MIRANDOLA – Il sindacato pensionati Spi-Cgil Area Nord modenese aderisce all’iniziativa regionale “Spi in Piazza” e sarà presente nei prossimi giorni nelle piazze del mercato dei principali comuni del distretto con banchetti e gazebo.

Volontarie e volontari informeranno i cittadini sui servizi che il sindacato fornisce – dal controllo sulla regolarità della pensione all’attivazione dello Spid – e sulle rivendicazioni sui temi di grande attualità sociale e politica, come, la Legge sulla non autosufficienza, la riforma fiscale, gli interventi per la sanità pubblica, le pensioni, il lavoro, la parità di genere.

La campagna informativa partirà sabato il 10 settembre in piazza a San Prospero (ore 9.30-12), per poi proseguire a Cavezzo l’11 settembre (ore 9.30-12), il 12 settembre a San Felice (ore 9.30-12), il 15 settembre a Camposanto e Medolla (ore 9.30-12), il 16 settembre a Concordia, Massa Finalese e Finale Emilia (ore 9.30-12), e terminare, infine, il 17 settembre a Mirandola (ore 9.30-12) e la sera nella frazione di Quarantoli (ore 20-22).

