Coronella, secondo weekend di Sagra dal Caplaz

POGGIO RENATICO – Secondo e ultimo fine settimana in compagnia della Sagra dal caplaz di Coronella, frazione del Comune di Poggio Renatico, nel ferrarese: al via ieri, venerdì 2 settembre, proseguirà fino a domenica​ 4 settembre nello stand accanto al campo sportivo. Nel menù, cappellacci al ragù e burro e salvia, ma anche della Duchessa e di Lucrezia. Tra i secondi, somarino con polenta, salamina da sugo con purè, stinco di maiale con patate, polenta golosa. Prenotazioni per il servizio di asporto e per i tavoli con un minimo di otto persone 3442164836 ,dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 20.

