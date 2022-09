Danneggiano giostra per bambini, denunciati un 27enne e un 17enne

MODENA – La Polizia di Stato ha deferito in stato di libertà due cittadini stranieri rispettivamente di 27 e 17 anni per il reato di invasione di terreni e per danneggiamento aggravato in concorso. Gli agenti sono intervenuti per una segnalazione pervenuta alla centrale operativa di intrusione nella giostra per bambini del Parco ducale, poiché erano state sorprese due persone che, danneggiando una delle porte di ingresso, si erano introdotte utilizzandola come giaciglio per la notte, e da dove si erano allontanate repentinamente.

Dal sopralluogo di polizia effettuato, si è riscontrato il danneggiamento di una delle serrande e la presenza di due sacchi a pelo abbandonati. Successivamente, essendo stati visti i due ragazzi aggirarsi nel Parco ducale, la volante si riportava sul posto e procedeva a fermarli. Accompagnati in Questura per identificazione, poiché privi di documenti, sono stati denunciati per i reati commessi e il 27enne è stato anche deferito per inosservanza delle norme sugli stranieri. Il minore è stato, invece, affidato al responsabile della comunità in cui lo stesso era stato collocato, oltre che segnalato all’Autorità giudiziaria minorile.

Seguici su Facebook:

sulPanaro.net - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017