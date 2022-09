Emilia-Romagna, al via iscrizioni a 41 percorsi di formazione superiore per acquisire competenze specialistiche in diversi campi

Sono 41 i percorsi di Formazione superiore, finanziati con quasi 3 milioni di euro del Fondo sociale europeo Plus, che completano l’offerta formativa della Rete Politecnica con cui la Regione Emilia-Romagna continua a rafforzare il proprio progetto di politiche attive per la formazione.

Questi 41 percorsi di Formazione superiore si aggiungono ai 43 percorsi biennali degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e ai 71 corsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS).

I percorsi di Formazione superiore potranno essere frequentati nel prossimo anno formativo da 506 giovani e adulti che intendono completare il proprio sistema di conoscenze tecniche e professionali di base con competenze specifiche e specialistiche digitali e linguistiche, per la sostenibilità e per l’innovazione sociale.

I percorsi sono definiti a partire dal Sistema regionale delle qualifiche (SRQ), il repertorio delle figure professionali di riferimento per il sistema economico-produttivo del nostro territorio, e sono realizzati dagli enti di formazione professionale accreditati in collaborazione con le imprese e gli altri soggetti del sistema educativo e formativo regionale.

I corsi in sintesi



L’offerta formativa 2022-2023 riguarda in particolare le seguenti aree professionali: approvvigionamento e gestione della produzione industriale (1 percorso); gestione processi, progetti e strutture (4 percorsi); progettazione e costruzione edile (3 percorsi); progettazione e produzione alimentare (5 percorsi); progettazione e produzione di arredamenti e componenti in legno (2 percorsi); progettazione e produzione meccanica ed elettromeccanica (9 percorsi); progettazione e produzione prodotti ceramici (1 percorso;) sviluppo e gestione dell’energia (3 percorsi); sviluppo e gestione sistemi informatici (13 percorsi). I corsi, che hanno una durata da 300 a 500 ore, prevedono un periodo di stage in azienda, e al termine del percorso rilasciano un certificato di qualifica professionale (ai sensi LR. 12/2003).

Possono partecipare ai corsi le persone residenti in Emilia-Romagna, e il titolo di istruzione o formazione necessario per accedere e l’eventuale competenza professionale richiesta varia a seconda del percorso. Per iscriversi, è necessario sostenere e superare una prova di accesso. Maggiori informazioni sulla Formazione superiore qui. L’elenco dei percorsi 2022-2023 si possono trovare a questa pagina.

