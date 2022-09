Finale Emilia, domenica 4 settembre Mani Tese ospita la seconda edizione di VOV!

FINALE EMILIA – Domenica 4 settembre, alle ore 18.00, Mani Tese ospita in via per Camposanto 7/A, a Finale Emilia, la seconda edizione di VOV! Ortografie (ti mangi le parole).

Appuntamento con parole trovate nell’orto di Mani Tese che diventano poesie grazie a Maria Cristina Barbolini, Marco Bini, Elisa Nanini, Stefano Serri, Laura Solieri, Mariadonata Villa e ad altri ospiti del momento. Artografie e zapping sonoro di Nicola Setti, omelette express con Alessandro Formigoni.

A partire dalle ore 17.00 sarà aperto il mercatino di Manitese. Per prenotazioni e informazioni: 3517760977

