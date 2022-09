Finale Emilia: rimozione nido di vespe, chiusa fino al 6 settembre l’area sgambamento cani del Campo Masi

FINALE EMILIA – In seguito ad una segnalazione con la quale l’Ufficio Ambiente del Comune di Finale Emilia è stato informato che nell’area sgambamento cani di via Fratelli Bonacatti (Campo Masi) era stato rinvenuto un grosso nido di vespe di terra posto sotto il terreno del campo stesso e quindi non visibile e pertanto potenzialmente pericoloso per i fruitori del parco stesso, il Comune ha provveduto a richiedere l’intervento specialistico dei Vigili del Fuoco per per la rimozione del nido di vespe e successivo trattamento disinfestante. Per questo motivo è stata emessa un’ordinanza che vieta l’accesso alle persone e agli animali all’interno dell’area sgambamento cani fino alle ore 6.00 di martedì 6 settembre 2022.

