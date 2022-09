Medolla, il gruppo Medica acquisisce l’azienda Slom

MEDOLLA – Medica S.p.A., gruppo italiano integrato del biomedicale e del MedTech con sede a Medolla, comunica di aver acquisito attraverso la sua controllata Tecnoideal Srl, il 100% del capitale sociale di Slom Srl, specializzato nelle lavorazioni meccaniche di precisione.

Luciano Fecondini, fondatore e presidente di Medica, ha commentato: “Siamo lieti di annunciare che Slom Srl si unisce al gruppo Medica, mettendo a disposizione le sue competenze meccaniche di precisione in particolare per la divisone Automation. Sono convinto che l’ingresso di Slom genererà delle sinergie sia in termini di riduzione dei costi di lavorazione sia in termini di efficientamento della produzione della divisione Automation”.

Slom Srl, con sede a Medolla, si è affermata nel tempo nel campo delle lavorazioni meccaniche di precisione, fornendo sempre più servizi rispondenti alle necessità anche di aziende del settore biomedicale. L’acquisizione di Slom Srl contribuisce al percorso di integrazione verticale del Gruppo Medica, che così potrà avvalersi di servizi qualificati sul territorio a favore sia di una riduzione dei costi di produzione delle macchine sia di un miglior efficientamento del reparto produttivo. E’ inoltre intenzione di Medica procedere a breve all’incorporazione di Slom Srl in Tecnoideal Srl. Tecnoideal Srl ha comprato il 100% delle quote di Slom Srl ad un corrispettivo pari 0,6 milioni di euro. Luciano Fecondini prenderà la guida della società come amministratore unico. Medica ha finanziato l’operazione in parte utilizzando la liquidità disponibile ed in parte grazie ad un finanziamento bancario.

