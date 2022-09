Mirandola, memoriale del sisma ancora al centro delle polemiche: oscurato dalle bancarelle

MIRANDOLA – Non c’è pace, a Mirandola, per il memoriale del sisma del 2012. Dopo i casi relativi agli atti di vandalismo compiuti dall’ex segretario dei Giovani Democratici della Bassa Modenese, Marouan Satte (ripreso mentre danneggia una delle installazioni del memoriale), che hanno portato alle sue dimissioni, e dei bidoni della spazzatura posizionati davanti al memoriale in occasione della Festa del volontariato, che hanno innescato un potta e risposta tra Lega e Pd, con il secondo che segnalava il caso con un post della consigliera Mantovani e la prima che difendeva, attraverso la replica del consigliere Golinelli, l’operato dell’Amministrazione comunale mirandolese, scaricando le colpe sull’organizzazione della Festa del volontariato, a scatenare le polemiche questa volta è stato “l’oscuramento” del memoriale da parte delle bancarelle del mercatino degli hobbisti, svoltosi a Mirandola la scorsa domenica 11 settembre. Il memoriale decorato dagli studenti delle scuole medie Montanari e dagli scout è, dunque, nuovamente al centro del dibattito politico.

