Danneggiamento memoriale sisma, Marouan Satte si dimette da segretario Pd

MIRANDOLA- Per tutto il pomeriggio si è dibattuta sui social la polemica per quanto accaduto al memoriale delle vittime del sisma in piazza Costituente a Mirandola. Soprattutto dopo aver appreso che il gesto è da attribuire al segretario dei Giovani democratici della Bassa modenese Marouan Satte.

Questo il commento del deputato modenese Guglielmo Golinelli:

“Lo sfregio ai danni dell’opera alla memoria delle vittime del sisma che ha colpito l’Emilia nel 2012 a Mirandola, è di una gravità senza precedenti. Non solo per la totale assenza di senso civico, bensì per l’enorme mancanza di rispetto nei confronti di chi ha perso la vita in una simile tragedia. Se poi fossero confermate le indiscrezioni secondo le quali l’autore del gesto vandalico sarebbe Marouan Satte (segretario dei Giovani Democratici della Bassa Modenese), saremmo di fronte a un episodio di un peso politico non indifferente. Siamo certi che le autorità competenti faranno presto luce su questa triste vicenda, identificando i teppisti che, tra l’altro, sentendosi impuniti, si sono anche ripresi pubblicando il video sui social, per cancellarlo poco dopo. La Lega non può che condannare gli autori di questo vilipendio”.