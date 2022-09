Mirandola, bidoni della spazzatura posizionati davanti al memoriale del sisma: è polemica

MIRANDOLA – Memoriale del sisma ancora al centro delle polemiche a Mirandola, dopo i fatti dello scorso mese, quando l’allora coordinatore dei Giovani Democratici della Bassa modenese, Marouan Satte (poi dimessosi), era stato filmato da alcune telecamere di videosorveglianza mentre compiva atti vandalici nei confronti delle installazioni a memoria delle vittime del sisma. Questa volta a scatenare il dibattito è stato il fatto che, temporaneamente, in occasione della Festa del Volontariato, alcuni bidoni della spazzatura siano stati collocati proprio davanti al memoriale, come testimonia la foto pubblicata sui social dalla consigliera comunale del Pd, Alessandra Mantovani:

Proprio la foto pubblicata dalla consigliera comunale ha dato il via alle polemiche; ad Alessandra Mantovani ha, infatti, risposto il consigliere leghista Guglielmo Golinelli, affermando che il posizionamento non dipendesse da una scelta dell’Amministrazione comunale mirandolese, e che questa, una volta resasi conto dell’errato posizionamento, abbia subito provveduto a farli spostare.

E’ poi, arrivata la controreplica da parte del segretario del Pd di Mirandola, Marco Azzolini:

“Con grande stupore abbiamo visto la presenza di una sfilata di raccoglitori di rifiuti in prossimità del Memoriale delle Vittime del Terremoto. Con stupore ben maggiore, vediamo gli ultimi post dell’ormai ex onorevole (Golinelli, n.d.r.), molto pronto a scaricare ogni sorta di responsabilità. E’ impossibile dare contro al Volontariato mirandolese, ma ormai non siamo più meravigliati dallo stile degli esponenti della Lega locale. Il memoriale non è segnalato nella sua identità e nel suo valore, non è assolutamente salvaguardato e tutelato. Non possiamo non chiederci dove fosse l’amministrazione, perchè questa mattina Sindaco e Giunta erano in piazza: come è stato possibile sia sfuggito questo particolare? La Lega mirandolese vuole assumersi le proprie responsabilità o vuole vivere solo di propaganda? Vedremo la foto pubblicata direttamente da Salvini? O forse in queste settimane non sono più in cerca di una buona posizione tra le candidature, peraltro non ottenuta? La reazione scomposta di Golinelli farebbe pensare piuttosto che la sua indignazione sia a corrente alternata o peggio sia dettata prettamente solo da opportunismo politico e nulla di più. Bisogna ammetterlo: non hanno altri argomenti”.