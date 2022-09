Nidi Area Nord, Negro (Pd): “Grazie al lavoro dell’Unione 280 bambini iscritti”

MEDOLLA, CONCORDIA, MIRANDOLA, SAN PROSPERO, SAN FELICE – Il capogruppo Liste Civiche Pd Bassa Modenese, Paolo Negro, esprime soddisfazione per il risultato ottenuto grazie al lavoro congiunto del Comuni dell’Unione Area Nord in merito alla questione asili nido di Medolla, Mirandola, Concordia, San Prospero e San Felice:

“Le bambine e i bambini di Medolla, Concordia, Mirandola, San Prospero e di San Felice inizieranno regolarmente l’anno educativo 2022/23 presso i nidi d’infanzia, grazie alla scelta assunta come Unione di affidare alla nostra Azienda Pubblica di Servizi alla Persona dell’Unione Area Nord la loro gestione. Pertanto è assicurata la continuità del servizio, superando così le preoccupazioni espresse nei tanti incontri fatti prima dell’estate sui cui si è saputo fare una positiva sintesi, insieme. I bambini iscritti ai cinque nidi in gestione ASP sono 280 e più di 60 gli operatori che operano per garantire il servizio e l’offerta educativa. Ancora una volta come Unione Area Nord abbiamo cercato di rispondere ai bisogni dei nostri cittadini con attenzione e buon senso, anche quando i problemi sembravano insormontabili. A dimostrazione che la capacità di lavorare assieme tra i Comuni, rafforzando l’Unione, è la strada migliore per dare servizi indispensabili e di qualità alle nostre famiglie e ai nostri bambini e bambine. Siamo confortati dal fatto che l’universalizzazione del servizio di nido per le famiglie sia fra i punti qualificanti del programma del Pd a livello regionale e nazionale”.