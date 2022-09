Novi, domenica 11 settembre seconda edizione del Trofeo Arci Taverna in Rosa

NOVI DI MODENA – E’ in programma per domenica 11 settembre, a Novi di Modena, con inizio alle ore 9, il secondo Trofeo Arci Taverna in Rosa. Di seguito, tutte le informazioni:

